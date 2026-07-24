Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk olan Nursel Ergin, hastalık sürecinin hayatında büyük bir farkındalık dönemi oluşturduğunu söyledi. Geçmişiyle yüzleştiğini anlatan ünlü sunucu, bu süreçte kendisini yeniden keşfettiğini ifade etti.

''BEN KENDİMİ BULDUM''

Kemoterapi sürecini tamamlayan Ergin, yaşadığı dönüşümü anlatırken çocukluğuna ve geçmişte yaşadığı kırılmalara değindi.

“Benim bir sürü Nursel’im var. İlk kırılmam ‘Var Mısın Yok Musun’ yarışmasında ilk çocukluk fotoğrafımı almakla başladı. Hiç çocukluk fotoğrafımı görmemiştim. İçgüdüsel olarak ona annelik yaptım. İyi geceler dedim, masal okudum.”

Kanser sürecinin kendisini geçmişiyle yüzleşmeye yönelttiğini belirten Ergin, yıllardır bastırdığı duygularla karşı karşıya kaldığını söyledi.

“Bu kanserde ben bütün taşların altını kaldırdım. Nerede ne bıraktıysam, bir taşın altını kaldırdım. Büzüşmüş ağlayan bir Nursel, öbürünü kaldırdım her yeri kan revan olmuş... Beni beklerken ben kendimi buldum.”

''ACIMADI Kİ DEDİM AMA ÇOK ACIMIŞ''

Hayatı boyunca güçlü görünmeye çalıştığını dile getiren Nursel Ergin, yaşadığı hastalık sürecinin kendisine farklı bir bakış kazandırdığını anlattı.

“Acımadı ki, acımadı ki dedim hayatım boyunca. Acımış ya, çok acımış. Ben onları yok saydığım için hastalandım. Ben dilenci gibi sevgi dilendiğim için hastalandım. Ne zaman sevgi dilenmemeyi anladım, fotoğraflarımdan ayin düzenledim. Ben varım artık dedim.”

Ünlü sunucu, geçmişteki haliyle barıştığını ve kendisine değer vermeyi öğrendiğini de sözlerine ekledi.

“Gerçekten içimdeki çocuğa, gerçekten ben olduğumu, kimseye bir daha boyun eğmemesinin vaktinin geldiğini anlattım.”

NURSEL ERGİN 8 AYDA İKİ KANSER ATLATMIŞTI

Nursel Ergin, bir dönem sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programından ayrıldıktan sonra ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süreçte rahim ve meme kanseri tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

Yaklaşık 8 ay süren zorlu tedavi döneminin ardından Ergin, yaşadıklarını anlatarak hem hastalık sürecini hem de hayatındaki büyük değişimi paylaştı.