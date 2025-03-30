Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri üyeliğini yaptığı 'O Ses Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde sürpriz bir an yaşandı.

Oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz yarışmacı olarak sahneye çıktı.

Üç jüri üyesi Elif İdiz için döndü. İdiz ise seçimini Hadise'den yana kullandı.

"BABAM MÜZİSYEN, ANNEM OYUNCU"

"Aile boyu bizde sanat hakim diyebilirim. Babam müzisyen Cem İdiz, annem oyuncu Nurseli İdiz" diyerek jüri üyelerini şaşırtan Elif idiz yarışmada kendini şu sözlerle tanıttı:

"39 yaşındayım. Normalde İstanbulluyum. Fakat son 4 senedir İzmir'deyim iş dolayısıyla. Babam da orada yaşıyor. Uzun seneler tiyatro yaptım. İlk kez sahneye çıkmış gibi davranıyorum ama öyle değil."

"ANNEM BİLİYOR"

"Annem biliyor yarışmaya geldiğimi. Bizim şanslı olduğumuz varsayılır. Ünlü çocukları olarak, çok daha zordur aslında. Bazı şeyler ters gidince hayatta, belki de bu bir işaret 'Atılım yapmalıyım, artık kendimi ortaya koymaktan çok çekinmemeliyim' diye düşündüm. Annem 'Şaka yapıyorsun' dedi."