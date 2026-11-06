Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda da izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor. Nursema'nın yeniden hikâyeye dönmesiyle hareketlenen dizide bu kez ayrılık haberi geldi. Dizinin merakla beklenen 145. bölümü öncesinde Hilal karakterini canlandıran Dila Danışman, projeye veda ettiğini açıkladı.

DİLA DANIŞMAN'DAN VEDA MESAJI

Kızılcık Şerbeti'nde Hilal karakterine hayat veren Dila Danışman, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla dizi ekibine ve izleyicilere teşekkür etti. Oyuncu, karakterin hikâyesini oluşturan senaristlere de özel olarak değindi.

Danışman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle, Hilal’i ve onun hikâyesini var eden kıymetli senaristler ile ekibine gönülden teşekkür ederim. Bir karaktere hayat veren ilk şey, onu hayal eden ve hikâyesini yazan kalemdir.

Hilal’i benimle buluşturan, ona bir dünya ve bir ruh kazandıran bu değerli emeğin benim için yeri çok özel. Bu yolculukta bana eşlik eden, sevgisini ve desteğini hissettiren siz kıymetli izleyicilerimize; birlikte yol aldığım tüm ekip arkadaşlarıma, kamera arkasında ve önünde emeği olan herkese, yapımımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.

“ŞİMDİ HİLAL'E VEDA ETME ZAMANI”

Oyuncu, veda mesajını Hilal karakterine seslenerek tamamladı:

“Şimdi Hilal’e veda etme zamanı… Kalbimde güzel anılar, yüzümde bir tebessüm ve içimde tarifsiz bir minnetle... Hoşça kal Hilal...”