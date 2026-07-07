HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "AKP'gillerin muhalifleri sindirmeye yönelik bir operasyon silahına dönüştürdüğü yargı, 117 gündür ev hapsinde bulunan genel başkanımız Nurullah Efe'ye uydurma bir gerekçeyle verilen 5 aylık hapis cezasının infazına karar verdi. An itibarıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan genel başkanımız, kısa süre içinde Maltepe Cezaevine gönderilecektir. Partimiz, konuyla ilgili olarak halkımızı bilgilendirmeye devam edecektir."

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