Mardin’in Nusaybin ilçesinde, uluslararası İpekyolu üzerinde TIR’ın iki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde kırsal Çolova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçlardan TIR, aynı yönde ilerleyen iki otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan A.Ö. (34), H.Ö. (33), Y.B.Ö. (1), C.T. (24) ve A.B. (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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