Nusr-Et’in Mexico City’deki açılışı, markanın alışılagelmiş tarzına uygun olarak yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Açılış töreninin öne çıkan detayları şöyleydi:
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Yoğun İlgi: Etkinlik, hem Meksika'nın yerel elitleri hem de uluslararası misafirler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Paseo de la Reforma üzerindeki St. Regis binasının önünde tören süresince oldukça canlı bir atmosfer hakimdi.
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Nusret Gökçe’nin Performansı: Açılışta bulunan Nusret Gökçe, ikonikleşen "tuz serpme" (saltbae) şovuyla misafirlere özel bir gösteri sundu. Bu anlar, davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.
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Gastronomi ve Eğlence: Nusr-Et’in imza yemeklerinin özel bir sunumla servis edildiği gece, bölgenin sosyal takviminde "yılın açılışlarından biri" olarak nitelendirildi.x