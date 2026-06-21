Nusr-Et’in Mexico City’deki açılışı, markanın alışılagelmiş tarzına uygun olarak yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Yoğun İlgi: Etkinlik, hem Meksika'nın yerel elitleri hem de uluslararası misafirler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Paseo de la Reforma üzerindeki St. Regis binasının önünde tören süresince oldukça canlı bir atmosfer hakimdi.

Nusret Gökçe’nin Performansı: Açılışta bulunan Nusret Gökçe, ikonikleşen "tuz serpme" (saltbae) şovuyla misafirlere özel bir gösteri sundu. Bu anlar, davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.