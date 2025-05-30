Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen restoran zincirlerinden Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe'nin İspanya'ya bağlı Ibiza adasında hayata geçireceği The N Residence isimli inşaat projesine en büyük destek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan geldi.

Geçtiğimiz hafta THY Euroleague şampiyonluğunun ardından Abu Dabi'de kupayı Nusret Gökçe ile birlikte kaldıran Ali Koç, çektiği video ile Gökçe'nin projesi için çağrıda bulundu.

'BEREKETLİ BİR YATIRIM OLUR İNŞALLAH'

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Koç, Gökçe'ye destek amacıyla yayınlanan videoda şu ifadeleri kullandı:

“Yakın dostum, kardeşim Nusret, Yeni bir projeye yelken açmış. Onu da buradan bugün bize tanıtıyor. Herkesin hayatında en az bir kere gitmesi gereken Ibiza Adası’nda gayrimenkul sektörüne girmiş. Ve çok güzel bir lokasyonda yatırım yapıyor. Marinanın hemen önünde. İnşallah şu anki mevcut işinde yakaladığı dünya çapındaki başarıyı bu yeni yatırımlarında yaşar. Her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırır. Hayırlı, uğurlu olsun. Bereketli bir yatırım olur inşallah.”

KUPAYI BİRLİKTE KALDIRDILAR

Kendine has 'tuz serpme' hareketiyle sosyal medya fenomeni olan işletmeci Nusret Gökçe, yine sahaya inmişti. 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenen Arjantin'in kupasını kaldıran ve Lionel Messi ile fotoğraf çektiren Nusret bu kez de Abu Dabi'de THY EuroLeauge şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte kaldırmıştı.