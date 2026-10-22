İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa soruşturmasında, aralarında Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerinin de bulunduğu bazı paylara yönelik iddialar kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş'ın da adı geçiyor. Peki, Nusret Altınbaş kimdir, nereli ve neden aranıyor? İşte Nusret Altınbaş'ın hayatı ve hakkındaki soruşturmaya ilişkin ayrıntılar.

Nusret Altınbaş kimdir?

Nusret Altınbaş, Altınbaş ailesinin üyelerinden ve Altınbaş Holding'in yöneticilerinden biridir. Holding'in resmi internet sitesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer alan Altınbaş, finans ve portföy yönetimi alanındaki faaliyetleriyle de tanınıyor.

Altınbaş, Atlas Portföy'ün sahibi ve Alnus Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor. Aile şirketindeki yöneticilik görevlerinin yanı sıra finans sektöründe de faaliyet gösteriyor.

Nusret Altınbaş nereli?

Nusret Altınbaş, 11 Temmuz 1970'te Gaziantep'in Araban ilçesinde doğdu ve 22 Ekim 2026 itibarıyla 56 yaşında.

Ortaokul ve lise eğitimini Kuzey Kıbrıs'ta tamamlayan Altınbaş, daha sonra Almanya'nın Köln kentine gitti. Eğitim ve iş hayatı nedeniyle bu şehirde yaklaşık 15 yıl yaşadığı belirtiliyor.

Altınbaş ailesinin 6 erkek kardeşinin en küçüğü olduğu ifade edilen Nusret Altınbaş, iş hayatını ağırlıklı olarak aile şirketleri ve finans sektörü üzerinden sürdürdü.

Nusret Altınbaş neden aranıyor?

Nusret Altınbaş'ın adı, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada geçiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Solutions (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada Nusret Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltına alındığı, Altınbaş ailesinin mal varlıkları hakkında da tedbir uygulandığı bildirildi. Yetkililerden aktarılan bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 26'sı yakalandı. Nusret Altınbaş'ın ise arandığı belirtildi.

Atlas Portföy'ün fon hareketleri de soruşturma dosyasında

Soruşturma dosyasında Atlas Portföy'ün, fon krizinin yaşandığı eylül ayında yaklaşık 16 milyar liralık fon çıkışı gerçekleştirdiği iddiası da yer alıyor. Söz konusu fon hareketleri, yürütülen soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında bulunuyor.

Altınbaş Holding ne zaman kuruldu?

Altınbaş Holding ise ailenin farklı sektörlerdeki şirketlerini bir çatı altında toplamak amacıyla 1996 yılında kuruldu.