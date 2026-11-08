Dünya çapında "Salt Bae" lakabıyla tanınan Türk şef Nusret Gökçe, Ibiza'daki Casa Nusret projesi için İtalyan lüks pastacılık markası Cova Milano ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cova Milano'nun CEO'su ve hissedarı Paola Faccioli'ye teşekkür ederek iki marka arasındaki iş birliğini duyurdu.

'MİLANO'DAN IBIZA'YA'

Gökçe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük ortaklıklar, büyük insanlarla başlar. Olağanüstü vizyonu ve aramızdaki güven için Paola Faccioli'ye en derin saygılarımı sunuyorum. Cova Milano, ikonik bir markadan çok daha fazlası. Köklü geçmişin, zarafetin ve mükemmelliğin sembolü. Tutku, kalite ve ustalığı bir araya getiren iki dünyayı Casa Nusret Ibiza'da buluşturuyoruz. Güven üzerine kuruldu, ortak bir vizyonla birleşti, mükemmelliğe doğru ilerliyor. Milano'dan Ibiza'ya."

Gökçe, bir diğer paylaşımında ise Cova Milano'yu Casa Nusret Ibiza'da ağırlamaktan gurur duyduğunu belirterek anlaşmanın resmen imzalandığını açıkladı.

'İKİ İKONİK İSİM, YENİ BİR SAYFA'

Nusret Gökçe paylaşımında, "Efsanevi bir miras, olağanüstü bir destinasyon. İtalyan zarafeti ve mükemmelliğinin sembolü olan ikonik Cova Milano'yu Casa Nusret Ibiza'da ağırlamaktan gurur ve onur duyuyorum. İki ikonik isim, tek bir yeni sayfa. Anlaşma resmen imzalandı. Açılış Mayıs 2027'de" ifadelerini kullandı.

1817 yılında Milano'da kurulan Cova Milano, İtalya'nın köklü tarihi kafe ve pastacılık markaları arasında yer alıyor.

100 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE YATIRIM

Ibiza'nın Marina Botafoch bölgesinde, Avenida 8 de Agosto üzerinde ve Ibiza Gran Hotel yakınında konumlanan Casa Nusret projesi, 51 lüks konut ve dört restoran alanından oluşuyor.

İspanya'daki ilk Nusr-Et steakhouse restoranına da ev sahipliği yapacak projenin yatırım tutarının 100 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi.