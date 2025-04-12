Fındıklı nuga ezmesi Nutella'nın geliştirilmesinde kilit bir rol oynayan Rivella, markanın ikonik logosunun da ardındaki isimdi.

Nutella logosundaki "N" harfinin siyah, diğer harflerin ise kırmızı olması, dikkat çekici bir tasarım detayı olarak öne çıkıyor. Peki, bu renk seçiminin ardında yatan hikaye ne?

Nutella logosu neden kırmızı ve siyahtır?

Nutella logosundaki siyah "N" harfi, yıllardır çeşitli spekülasyonlara konu oldu.

RTL'nin haberine göre, bazı platformlarda tasarımın ırkçı bir geçmişe sahip olabileceği iddia edilse de, bu görüş birçok kullanıcı tarafından kesin bir şekilde reddedildi.

Kullanıcılar, Ferrero'nun "kinder" markasında da benzer bir tasarım tercih ettiğini ve siyah ile kırmızı renklerin tamamen reklam amaçlı, güçlü bir kontrast oluşturmak için seçildiğini belirtiyor.

Pazarlama stratejilerinde renklerin anlamı büyük önem taşıyor. Siyah, güç, zarafet ve incelikle ilişkilendirilirken, kırmızı enerji, tutku ve iştahı simgeliyor. Ancak Nutella logosundaki "N" harfinin siyah olmasının ardında daha önemli bir neden yatıyor: Marka haklarının korunması. Bu tasarım, Nutella'nın benzersiz kimliğini vurgulayan bir sembol olarak öne çıksa da anlamı çok farklı.

İşte Nutelladaki ne harfinin siyah olmasının nedeni

Nutella, piyasaya sürülmeden önce "Supercrema" adıyla biliniyordu. Ancak Ferrero, 1964 yılında bu lezzetin adını değiştirdiğinde, benzer bir isme ve siyah logoya sahip başka bir ürünle karışıklık yaşanmaması için Nutella logosundaki "N" harfini siyah yapmaya karar verdi.

Bu tasarım, logoyu hem benzersiz kıldı hem de korunan bir ticari marka olarak tescil edilmesini sağladı.

1964 yılında ilk Nutella kavanozu üretim hattından çıktı ve o günden bu yana dünya çapında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

İlginç bir istatistik

Her 2,5 saniyede bir dünyanın bir yerinde bir kavanoz Nutella satılıyor. Ayrıca, dünya fındık üretiminin dörtte biri bu ikonik lezzetin üretiminde kullanılıyor.

Her yıl yaklaşık 365 milyon kilo Nutella üretiliyor; bu miktar, New York'taki Empire State Binası'nın ağırlığına eşdeğer.