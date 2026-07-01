

Almanya'da gıda güvenliği yetkilileri ile Ferrero Almanya'nın yaptığı duyuruya göre, belirli bir üretim dönemine ait Nutella Muffin ürünleri tedbir amacıyla piyasadan geri çağrılıyor. Açıklamada, yalnızca 16 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında üretilen partilerin bu uygulamadan etkilendiği belirtilirken, diğer Ferrero ve Nutella ürünlerinin geri çağırma kapsamında olmadığı vurgulandı.

'ÜRÜNÜ TÜKETMEYİN' UYARISI YAPILDI

Ferrero Almanya tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da satışa sunulan belirli bir Nutella Muffin partisinde metal parçası bulunma ihtimalinin tespit edildiği ifade edildi. Bu nedenle tüketicilerin söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmemesi istendi.

Şirket, ürünlerin satış noktalarına dondurulmuş halde gönderildiğini, marketlerdeki fırın ve unlu mamul bölümlerinde çözdürülerek satışa hazır hale getirildiğini açıkladı.

TÜM ALMANYA'DA SATIŞA SUNULMUŞTU

Geri çağırma kararının Almanya'nın 16 eyaletinin tamamında satışa sunulan ürünleri kapsadığı bildirildi. Nutella Muffin'lerin özellikle büyük market zincirlerinin fırın reyonlarında, hipermarketlerde ve çeşitli unlu mamul satış noktalarında tüketicilere ulaştırıldığı belirtildi.

Yetkililer, ilgili üretim partisine ait ürünleri satın alan kişilerin bunları tüketmeden satış noktalarına iade etmelerini tavsiye etti.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de Nutella ürünleriyle ilgili herhangi bir resmi geri çağırma veya toplatma kararı açıklanmadı. Yapılan incelemelerde, geri çağırılan 86 gramlık Nutella Muffin ürününün ithal ürün olarak Türkiye'de de satışa sunulduğu görüldü. Bazı perakende zincirlerinin internet mağazalarında ürünün listelendiği ve menşe ülkesinin İtalya olarak belirtildiği tespit edildi. Bununla birlikte, haberin hazırlandığı sırada ürünün birçok satış kanalında stokta bulunmadığı görüldü.

NUTELLA KRUVASAN İÇİN DE UYARI GELDİ

Nutella Muffin geri çağırmasının ardından Ferrero'nun Belçika operasyonu da başka bir Nutella ürünü için benzer bir güvenlik duyurusu yayımladı.

Ferrero België NV'nin açıklamasına göre, Nutella markalı 4'lü dondurulmuş kruvasan ürününün belirli bir partisi, olası metalik parçacık riski nedeniyle piyasadan çekiliyor.

Geri çağırma kapsamındaki ürün bilgileri şu şekilde açıklandı:

Ürün: Nutella Dondurulmuş Kruvasan 4'lü Paket

Marka: Nutella

EAN Kodu: 8000500413654

Son Tüketim Tarihi: 07/05/2027

Parti Numarası: L127Z39

Ambalaj: 340 gram dondurulmuş ürün

Uzmanlara göre metal parçaları ağız ve diş yaralanmalarına, yemek borusunda hasara, sindirim sisteminde yaralanmalara ve boğulma tehlikesine neden olabilir.