Kısa süreli görevden uzaklaştırılmasının ardından koltuğuna dönen Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, salı günü düzenlenen genel katılımlı toplantıda çalışanların karşısına çıktı.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Huang, görevden ayrılmasına neden olan tutumu sebebiyle personeli hayal kırıklığına uğrattığını belirterek özür diledi. The Wall Street Journal’ın aktardığı ayrı bir haberde ise Huang’ın günlük terapi seanslarına katıldığı bildirildi.

"HAYATIMDAKİ EN ZOR TOPLANTI"

Toplantıda şirketin davranış kurallarına aykırı hareket ettiğini kabul eden Huang, bu buluşmayı bugüne kadar katıldığı “en zor şirket toplantısı” sözleriyle tanımladı. Yaklaşık iki haftalık yokluğunda yönetimi devralan Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress’e teşekkürlerini ileten Huang, kurucu ortakları arasında yer aldığı şirketi yönetmek için kendisine tanınan ikinci şanstan dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

YÖNETİM KURULU KARARI VE SİYASET VURGUSU

Yönetim kurulunun mevcut olguları incelediğini ve herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi bulunmadığına kanaat getirmesinin ardından kendisini yeniden göreve getirdiğini ifade eden Huang, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğine de yer verdi. Nvidia’nın siyaset üstü duruşunu koruduğunu belirten Huang, yönetimde hangi iktidar olursa olsun iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

NVIDIA HİSSELERİNDE SERT DALGALANMA

Yaşanan liderlik krizi ve ardından gelen göreve dönüş süreci, şirketin borsa performansına da yansıdı. Huang’ın koltuğuna döndüğü pazartesi günü yüzde 31’e yakın prim yapan Nvidia hisseleri, yatırımcıların sürecin etkilerini değerlendirmeye devam etmesiyle salı günü yüzde 7’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.