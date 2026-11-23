ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'da üst yönetim değişikliği yaşandı. Şirket, 12 Kasım'da istifa eden Jensen Huang'ın yeniden CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Huang'ın şirket başkanlığı, CEO'luğu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine derhal iade edildiği bildirildi. Huang'ın görevine dönüşü öncesinde ABD hükümetinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bay Huang'ın görevine iadesinin ulusal güvenlik riski oluşturmadığından eminiz" ifadelerine yer verildi. 'AJAN' SORUŞTURMASI SÜRECEK Geçici CEO olarak görev yapan Colette Kress'in ise CFO görevini sürdürmeye devam edeceği açıklandı. Öte yandan Yönetim Kurulu'nun, Huang'ı hedef alan yabancı istihbarat faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın devam edeceği bildirildi. HİSSELERDE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ Yönetim değişikliğinin duyurulmasının ardından Nvidia hisseleri, piyasa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 30'un üzerinde değer kazandı.

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