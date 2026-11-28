Şirketin üretim ortaklarına verdiği talimat doğrultusunda Dell ve Supermicro gibi sunucu üreticileri, Singapur, Tayland, Malezya ve Endonezya’daki müşterilerine sevkiyatların durdurulduğunu bildirdi.

Kararın temelinde, Çinli yapay zeka şirketlerinin yurt dışındaki veri merkezleri üzerinden gelişmiş işlem gücü kiralamasını engelleme amacı yatıyor.

ÇİNLİ ŞİRKETLER AVRUPA PAZARLARINA YÖNELDİ

ABD'nin doğrudan Çin'e uyguladığı çip kısıtlamaları, ülkedeki teknoloji firmalarını alternatif çözümler aramaya itmiş ve gelişmiş Nvidia GPU'larına erişmek isteyen bu şirketler yurt dışındaki veri merkezlerinden bulut bilişim kapasitesi kiralamaya başlamıştı.

Hong Kong, Shenzhen ve Şanghay gibi teknoloji merkezlerine uçakla 4 ila 6 saat mesafede bulunması nedeniyle Güneydoğu Asya bu süreçte kritik bir merkez haline gelirken, bazı Çinli şirketler ise Avrupa gibi daha uzak pazarlara yönelmişti.

90 GÜNLÜK SÜRE TANIYOR

Yeni düzenleme, bulut hizmeti sağlayıcılarının belirli müşterilere işlem gücü sunmasını sıkı bir denetim altına alıyor ve şirketlere ihracat lisansı başvurusu yapıp müşterileri arasında kısıtlı kuruluşların bulunmadığını kanıtlamaları için 90 günlük bir süre tanıyor.

Ancak uygulamanın nasıl işleyeceğine dair ciddi belirsizlikler bulunuyor. Financial Times’a konuşan bir bulut hizmeti sağlayıcısı yöneticisi, lisans başvurusunun nasıl yapılacağına dair şirketlere açık bir yönlendirme sunulmadığını ve 90 günlük sürenin işlemeye başlamasına rağmen sürecin netleşmemesinin bölgede büyük bir karmaşaya yol açtığını aktardı.

Sevkiyatların durdurulması bölgedeki dev veri merkezi yatırımlarını da sekteye uğratıyor. Bu durumdan doğrudan etkilenen Singapur merkezli bulut hizmeti sağlayıcısı Aolani, ByteDance'e işlem gücü sağlamak üzere yaptığı anlaşmada Nvidia GPU tedarikinin belirsizliğe girmesi nedeniyle finansman kriziyle karşı karşıya kaldı.

Bankaların proje için planlanan 500 milyon dolarlık kredi desteğini askıya almasıyla birlikte, yapay zeka modellerini eğitmek için gerekli olan güçlü işlemcilere erişememe ihtimali doğan ByteDance’in de projeden çekilebileceği belirtiliyor.