Micron Technology, salı günü piyasa değerinde kısa süreliğine de olsa ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarak yapay zeka rallisinin en büyük kazananlarından biri olduğunu tescilledi.

Aracı kurum UBS'in hisse hedef fiyatını 535 dolardan 1.625 dolara yükseltmesiyle ivme kazanan Micron hisseleri, gün içinde yüzde 19,3’e varan bir artış gösterdikten sonra yüzde 17,4 yükselişle 881,6 dolardan işlem gördü. Londra Borsası verilerine göre UBS'in bu tahmini, şirketi takip eden 46 aracı kurum arasındaki en yüksek hedef fiyat olarak kayıtlara geçti.

YATIRIMCININ YENİ ROTASI BELLEK YONGALARI

Bellek yongalarının yapay zeka altyapısındaki kritik rolü bir kez daha anlaşıldı. Yatırımcılar, başlangıçta grafik işlemci üreticilerine yönelirken, artık teknoloji devlerinin devasa harcama planlarından faydalanabilecek bellek üreticilerine de odaklanıyor.

B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti Art Hogan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saf bellek ihtiyacı çok kısa sürede hızla arttı ve Micron bu ihtiyacın tam merkezinde yer alıyor. 1 trilyon dolarlık sınırın aşılması, yapay zeka devriminde veri merkezlerini çalıştırmak için gereken devasa talebin bir tescilidir" ifadelerini kullandı.

ABD VE ASYA ARASINDAKİ REKABET KIZIŞIYOR

Nvidia yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan güçlü işlemcileri üretirken, Micron verilerin depolanması ve taşınmasında kullanılan bellek yongalarına odaklanıyor. Micron’un bu yükselişi, bugüne kadar büyük ölçüde Asya'nın liderliğinde olan bellek yongası yarışında ABD’ye güçlü bir koz kazandırıyor.

Dünyanın bir numaralı bellek üreticisi olan Güney Koreli Samsung Electronics 1 trilyon dolar barajını daha önce aşarken, bir diğer dev SK Hynix de bu hedefe yaklaşmaya devam ediyor.

TEDARİK SIKINTISI VE FİYAT ARTIŞLARIN KAPIDA

Yapay zeka yarışı devam ederken, Samsung cephesindeki işçi sendikası anlaşmazlıkları sektörde tedarik endişelerini artırıyor. Dünyanın en büyük üreticisindeki olası aksamalar, yapay zeka talebi nedeniyle zaten kısıtlı olan arz üzerinde baskı kurarak fiyat artışlarını tetikleyebilir.

Yarı iletken endüstrisinin en döngüsel isimlerinden biri olarak bilinen Micron'un hisseleri, güçlü kazançlar ve arz zinciri kısıtlamalarının verdiği fiyatlama gücü sayesinde son 12 ayda sekiz katından fazla değer kazandı.

2026 STOKLARI ŞİMDİDEN TÜKENDİ

Şirket yetkilileri, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin 2026 yılına kadar olan tüm stoklarının şimdiden tükendiğini açıkladı. Bu durum, talebin kapasitenin ne kadar ilerisinde olduğunu kanıtlarken, Micron’un yeni nesil HBM4 ürünlerinin de seri üretimine başlandığı bildirildi.

Kurumsal yatırımcıların da gözdesi haline gelen Micron, yılın ilk çeyreğinde Rockefeller Capital Management ve Schroders gibi 2.440 kurumun portföyüne yeni giriş yaptı. Bu yükseliş, pandemi sonrası dönemde bilgisayar ve akıllı telefon talebinin düşmesiyle yaşanan arz fazlası krizinden sonra Micron için muazzam bir geri dönüş anlamını taşıyor.