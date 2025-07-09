Küresel piyasalardaki gelişmeler piyasaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Nvidia son dönelerde gösterdiği performans ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor.
Dünü 141,83 ile 1487,8 aralığında geçiren Nvidia günü 160,0 seviyesinde tamamladı. yeni günde TSİ 16.44'te 164,00 seviyesine yükselerek rekor kırdı.
Nvidia aynı zamanda 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirketken, şu anda dünyanın en popüler perakende hissesi olarak kayıtlara geçti.
Hisseler 2023'teki yaklaşık yüzde 240'lık kazançlarının üzerine çıkarak 2024'te yüzde 170'in üzerinde arttı Hisse senedi bu yıl yüzde 22 arttı ve bu yükseliş şirketin değerlemesine yaklaşık 700 milyar dolar ekledi.
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