ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirdiğini açıklaması, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Kararın ardından teknoloji hisseleri, değerli metaller ve kripto para piyasalarında yükseliş kaydedildi.

ABD teknoloji hisselerindeki alımların hızlanmasıyla Nasdaq vadeli işlemlerinde yükseliş yüzde 7'yi aştı. Endeksteki sert fiyat hareketleri nedeniyle işlemlere kısa süreliğine ara verildi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE FİYATLAR YÜKSELDİ

Küresel piyasalardaki yükseliş değerli metal fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz hafta satış baskısıyla karşılaşan ons altın, yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak yeniden yükselişe geçti.

Ons gümüşte ise günlük artış yüzde 5'i aştı. Böylece altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir toparlanma yaşandı.

BITCOIN BİR HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Kripto para piyasasında da yükseliş görüldü. Bitcoin, yüzde 6,3 değer kazanarak 64 bin 500 doların üzerine çıktı.

Bu yükselişle birlikte Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerine ulaştı.

NVIDIA HİSSELERİNDE YÜZDE 34'Ü AŞAN ARTIŞ

Nvidia'nın Jensen Huang'ın görevine yeniden getirildiğini duyurmasının ardından şirket hisselerinde de sert yükseliş yaşandı.

Nvidia hisseleri, piyasa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 34'ün üzerinde değer kazandı.