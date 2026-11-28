Kanada merkezli The National Post’un haberine göre Kanada Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Rusya gibi yüksek riskli görev bölgelerindeki diplomatlarının bulundukları ülkenin vatandaşlarıyla ilişki kurmasını ve flört uygulamalarını kullanmasını yasaklamayı planlıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan ancak kamuya açıklama yapma yetkileri bulunmadığı için kimlikleri gizli tutulan üç diplomatik kaynak, yıl başından beri yasak taslağının üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Yeni düzenlemenin, özellikle Çin ve Rusya gibi "düşman istihbarat servislerinin" bulunduğu yüksek riskli bölgelere yönelik bir "yakınlaşma yasağı" politikasının parçası olması bekleniyor.

İLİŞKİ KURMAK YASAK

Halihazırda yurt dışındaki Kanadalı diplomatlar, birlikte yaşayacakları kişiler için onay alma veya evlilik ve birlikte yaşam öncesi partnerlerinin güvenlik soruşturmasından geçirilmesi gibi özel hayatlarını etkileyen çeşitli kurallara tabi tutuluyordu.

Şimdiyse çalışanların gittikleri yerde yeni ilişkiler kurması tamamen yasaklanıyor.

Üst düzey bir diplomatik kaynağa göre yeni karar bir adım daha ileri giderek etkilenen diplomatların ev sahibi ülke vatandaşlarıyla romantik ilişki kurmasını yasaklayacak, ancak diğer ülkelerin vatandaşlarıyla ilişki kurmalarına izin verecek.

Bakanlık tarafından yabancı istihbarat servislerince istismar edilebilecek "gizli bilgi cevherleri" olarak görülen flört uygulamalarının kullanımının da yasaklanması öngörülüyor.

NVİDİA SKANDALI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Üst düzey diplomat bu durumu, 1980'lerde Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde görev yapan Batılı diplomatlara yalnızca NATO müttefikleriyle yakınlaşmaları yönünde verilen tavsiyeye atıfta bulunarak, "Eski Soğuk Savaş benzetmesiyle ifade edecek olursam: 'NATO ile uyu'" sözleriyle açıkladı.

Söz konusu değişiklik, Kanadalı diplomatların karşı karşıya olduğu giderek zorlaşan ortamı ve bazı yabancı istihbarat servislerinin Kanada dışişleri memurlarını tuzağa düşürmek için gidebileceği noktaları gözler önüne seriyor.

Yabancı devletlerin "bal tuzağı" yöntemlerine dair endişeler, ABD'de Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın, ABD istihbarat servislerinin Çin istihbaratına bilgi aktardığından şüphelendiği Alice Huang ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi kabul etmesiyle ortaya çıkan skandalın ardından yeniden gündeme geldi.

Beklenen bu yeni politika, Başbakan Mark Carney'nin Asya'nın ekonomik deviyle daha yakın bir "stratejik ilişki" geliştirme çabalarını artırdığı bir dönemde dahi Kanada'nın Çin'in istihbarat toplama faaliyetlerine yönelik endişelerini yansıtıyor.

DİPLOMATLAR NE DİYOR?

Üç diplomatik kaynak da Kanada'nın Çin ve Rusya misyonlarındaki dışişleri memurlarının çoğunun bu yaz yaklaşan politika hakkında bilgilendirildiğini, ancak uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğinin söylenmediğini doğruladı.

Kaynaklardan ikisi, politikanın etkilenen misyonlardaki Kanada merkezli personel arasında tartışmalı bulunduğunu ve pek çok çalışanın dört yıllık görev süreleri boyunca özel hayatlarının nasıl etkileneceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Flört uygulamalarına getirilecek olası yasak, özellikle bekar dışişleri memurları için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. İkinci bir kaynak durumu, "Her şey çok belirsiz: Kimse neler olup bittiğini tam olarak bilmiyor" sözleriyle aktardı.

Taslak politika hakkında görüşü sorulan Kanada Dışişleri Bakanlığı, düzenlemenin varlığını yalanlamadı ancak neden henüz yayımlanmadığına dair bir açıklama yapmadı.