Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, eski CEO Jensen Huang'ı yeniden göreve getirmeyi düşünmediklerini açıkladı. Açıklama, Huang'ın yönetim kurulunun uygun görmesi halinde CEO'luğa dönmeye hazır olduğunu belirtmesinin ardından geldi.

Jones, şirketin 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği, 25 Ekim'de sona eren üç aylık dönemin finansal sonuçlarına ilişkin telekonferansta konuştu. Nvidia'nın son derece güçlü bir şirket olduğunu belirten Jones, finansal performansın da bunu ortaya koyduğunu söyledi.

Yönetim kurulunun 12 Kasım'da Huang'ın kendi isteğiyle başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurduğunu hatırlatan Jones, istifanın oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı. Jones, istifanın şirketin davranış kuralları, standartları ve kurum kültürüyle bağdaşmayan kişisel davranışların ortaya çıkmasının ardından geldiğini belirtti.

Huang'ın istifasına ilişkin koşullar ve devam eden soruşturma hakkında açıklama yapmayacaklarını söyleyen Jones, bu konudaki soruları da yanıtlamayacaklarını bildirdi.

YENİ CEO İÇİN İÇERİDEN VE DIŞARIDAN ADAYLAR

Jones, yeni CEO'nun belirlenmesi sürecinde şirket içinden ve dışından adayların değerlendirileceğini açıkladı. Gelişmiş çip teknolojileri ve ulusal güvenlik dinamiklerinin sektörde büyük değişimlere yol açtığını belirten Jones, yeni CEO'nun bu koşulları dikkatle yönetmesi gerekeceğini ifade etti.

Kalıcı CEO'nun mümkün olan en kısa sürede göreve gelmesini istediklerini kaydeden Jones, doğru adayı bulmadan atama sürecini aceleye getirmeyeceklerini söyledi.

Nvidia'nın geçici CEO'su ve Finans Direktörü Colette Kress ise iş açısından şirkette her şeyin alışıldığı şekilde sürdüğünü belirtti. Müşterileri, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla iletişim halinde olduklarını anlatan Kress, şöyle konuştu:

"Hepsi de bizi yüzde 100 destekliyor. Müşterilerimiz, iş görünümüne desteklerini ve bu süreçte bize yardımcı olma isteklerini dile getiriyor. Ayrıca, arz ve talep arasındaki boşlukları daraltmak için tedarikçilerimizle de yakın bir işbirliği içinde çalışıyorlar."

8 KASIM'DA BAĞIMSIZ SORUŞTURMA DUYURULMUŞTU

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından 8 Kasım'da bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Söz konusu haberlerde, Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

The New York Times gazetesinde yayımlanan bir başka haberde de Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı ileri sürülmüştü.

Şirket, 12 Kasım'da Huang'ın görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını açıklamıştı.

Ayrılığının ardından 16 Kasım'da ilk kez açıklama yapan Huang, yönetim kurulunun dönüşünü hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyi seçenek olarak görmesi halinde yeniden CEO olarak görev yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.