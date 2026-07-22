Trabzonspor, savunmadaki olası ayrılık için alternatifi belirledi. Bordo-mavililer, Romanya Ligi ekiplerinden Universitatea Cluj’da forma giyen Andrei Coubiș için kulübüyle temasa geçti. Rumen basınında yer alan haberlerde, Fırtına’nın 22 yaşındaki stoper için 3 milyon Euro’yu gözden çıkardığı detayı yer aldı. Chıbuike Nwaiwu’nun Fulham’a olası transferi nedeniyle gündeme gelen Coubiş, İtalya doğumlu ve AC Milan altyapısında yetişti. Romanya Milli Takımı’na kadar yükselen 1.89 boyundaki stoper, geriden oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. 2029’a kadar kontratı bulunan Coubiş, teknik heyetin de onayından geçti.

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