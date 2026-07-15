Transferin hızlı takımı Trabzonspor hız kesmiyor. Plan doğrultusunda ilerleyen bordo-mavililer, Chibuike Nwaiwu için Fulham’dan gelen teklife onay verdi. 27+3 milyon Euro’luk öneriye yeşil ışık yakan Fırtına, Nijeryalı stoperi ocak ayında 5.5 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Trabzonspor böylece yaklaşık 6 katı kazanç sağlayarak son dönemdeki yatırımlarından birinin daha karşılığını alacak.

8 MİLYON EURO’YA GELDİ

Nwaiwu’nun ayrılığı sonrasında rota ise Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen oldu. Fatih Tekke’nin listesinde ilk sırada yer alan Hollandalı stoperin kulübüyle el sıkışıldı. Fırtına, bu transfer için 6.5 milyon Euro’luk bir bonservis ödemesi yapacak. 2023’ten bu yana Samsunspor’da oynayan ve istikrarı ile dikkat çeken 27 yaşındaki savunmacının transferi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.