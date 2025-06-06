Trabzonspor'a sezon başında geri dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, sakatlıkların etkisiyle fazla süre alamazken takımına da beklenen skor katkısını yapamadı.

Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandıran Nwakaeme, ikinci döneminde ise daha çok sakatlıklarıyla gündeme geldi.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlüne giren 35 yaşındaki oyuncu, Karadeniz temsilcisindeki ikinci döneminde zaman zaman eski performansını hatırlatsa da sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamadı.

Nwakaeme, ligde 20 karşılaşmada 1344 dakika süre alırken sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakip fileleri 1 kez havalandırırken toplam 27 resmi karşılaşmada 2 gol kaydetti. İlk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandıran Nwakaeme, 2019-2020'de 43 maçta 14, 2020-2021'de 35 müsabakada 7, 2021-2022'de ise 36 mücadelede 15 gol kaydetmişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Nwakaeme, ikinci döneminde ilk olarak 21 Ağustos'ta antrenmanda sakatlandı. Sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen deneyimli futbolcu, St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi'nde oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra ikas Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamadı.

Daha sonra 19 Eylül'de Bellona Kayserispor maçıyla sahalara dönen yıldız oyuncu, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarının ardından 4 Ekim'de antrenmanda sakatlandı. Sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Nwakaeme, 5 Ekim'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kadroya alınmadı, RAMS Başakşehir maçında da forma giyemedi.

Nijeryalı oyuncu, 26 Ekim'de ligin 10. haftasında Göztepe ile yapılan maçta ikinci yarının başında oyuna girerken 11. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında da 89 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli takım ile 3 Kasım'da oynanan maçın ardından sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiği açıklanan futbolcu, 6 Aralık'ta ligin 15. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde olmak üzere 3 hafta sonra sahalara döndü.

Nwakaeme'nin ligin 23. haftasında ikas Eyüpspor ile oynanan karşılaşma sonrasında yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildi. Beş lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, tekrar 30. haftadaki Fenerbahçe maçında oyunun son bölümlerinde görev alarak sahalara döndü.

Anthony Nwakaeme, ligin son haftasında da kart cezası nedeniyle takımda görev alamadı.