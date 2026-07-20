ABD basını The New York Times'a göre Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı görevlendirdiği ordu, kamuoyu desteğini kaybetmemek için verdiği kayıpları gizliyor.

Gazetenin bu iddiası Ürdün'de geçen cuma günü iki ABD askerinin hayatını kaybetmesi ve bir askeri personelin kaybolmasıyla sonuçlanan İran saldırısından sonra ortaya atıldı.

Saldırı öncesindeki hafta, Amerikan güçlerine yönelik üç saldırının daha gerçekleştirildiği bildirildi. NYT, bu saldırılarda askerlerin yaralandığını ifade etti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere göre, söz konusu saldırılarda onlarca Amerikan askeri yaralandı ve birkaç askeri helikopter hasar gördü.

Ancak Pentagon, bu saldırıları, ortaya çıkan yaralanmaları ve askeri araçlardaki hasarı kamuoyuna açıklamadı.

ABD HALKINDAN GERÇEĞİ GİZLİYOR

Eğer bu iddia doğruysa, ABD hükümetinin halkı savaş konusunda bilgilendirme yükümlülüğünü terk etmesi anlamına geliyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçen hafta İran askeri tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılara misilleme yapıldığını belirtmiş, ancak Ürdün dahil bölgedeki üslere düzenlenen saldırılardan bahsetmemişti.

Askeri yetkililer, CENTCOM'un özellikle görevine hızla dönen yaralı askerler hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmadığını ve bu bilgilerin paylaşılmasının İran'ın füze ve İHA saldırılarına hedef belirleme kolaylığı sağlayabileceğini ifade etti.

NYT'deki haberde, CENTCOM'un aynı gerekçeyle İran'da her gün kaç noktanın vurulduğunu açıklamayı da durdurduğu belirtildi.

GERÇEK ÇOK DAHA KÖTÜ MÜ?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybeden Amerikan askeri personel sayısı, Ürdün ve Kuzey Irak'taki son kayıplarla birlikte 17'ye yükseldi.

Gelgelelim durum daha kötü olabilir. Mutabaka zaptı ile imzalanan ateşkesin çökmesinin ardından Pentagon, yaklaşık beş aydır süren savaşın askeri stratejisine dair çok az bilgi paylaştı.

Habere göre Trump yönetimi, İran savaşının kritik ve maliyetli askeri mühimmat stoklarını nasıl tükettiğini ve İran'ın füze kapasitesini nasıl koruyup yeniden inşa ettiğini gizledi.

Cuma günkü saldırıya ilişkin CENTCOM'dan yapılan açıklamada, yaralanan dört askerin Ürdün'deki hastanelerden taburcu edildiği ve hafif yaralanan diğer askerlerin görevlerine döndüğü belirtildi ancak önceki üç saldırıya değinilmedi.

Gelişmeler üzerine NewsNation'a konuşan Başkan Trump, askerlerin ülkelerine hizmet ederken hayatını kaybettiğini vurgulayarak savaşın temel amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu yineledi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kaybedilen iki askerin Amerikan kararlılığını daha da artıracağını ifade etti.

CENTCOM verilerine göre çatışmalarda şimdiye kadar 400'den fazla ABD askeri yaralanırken, tahminler savaşta 1.700'den fazla İranlı sivilin hayatını kaybettiğini gösteriyor.