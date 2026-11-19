ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı yeni bir saldırı planını değerlendirdiği öne sürüldü. New York Times'ın (NYT) konuya yakın ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi İsrail güçleriyle birlikte 4 ila 7 gün sürecek hava saldırısına katılmaya ikna etmeye çalışıyor.

Haberde, İsrail'in planlarının İran'ın nükleer tesislerine yeni saldırıların yanı sıra sanayinin ve sivillerin elektriğini kesebilecek geniş çaplı enerji altyapısı saldırılarını da içerdiği belirtildi. Kaynaklara göre Trump henüz bu planlara onay vermedi.

ABD'li kaynaklar, ABD ordusunun son haftalarda bölgede donanma gemileri, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarından oluşan geniş bir güç oluşturduğunu aktardı.

Aynı kaynaklara göre Trump'ın onay vermesi halinde İran'ın İHA ve füze envanteri, enerji tesisleri, Devrim Muhafızları komuta noktaları ve karargahları kısa süreli, yoğun bir saldırı kampanyasıyla hedef alınabilir.

Haberde ayrıca İsrail'e yakın zamanda ek bir Patriot hava savunma bataryası teslim edildiği belirtildi.

SİLAH LİSTESİNİ HAZIRLADI

Kaynaklar, Trump'ın İran'ın füze ve insansız hava aracı envanterini yeniden oluşturduğu, kimyasal ve biyolojik silah programlarını ilerlettiği yönündeki İsrail uyarılarını dikkate aldığını ileri sürdü.

ABD'li bir kaynak, Trump'ın ABD'nin fiilen savaşı kaybettiği yönündeki eleştirilere karşı hassas olduğunu söyledi.

Bir diğer ABD'li kaynak ise İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması için tüm seçeneklerin başkanın masasında bulunduğunu belirtti.

NYT'nin haberine göre İsrailli yetkililer, İran'ın önemli düzeyde kimyasal ve biyolojik silah kapasitesini koruduğunu öne sürerek ABD'yi yeni saldırılara ortak etmeye çalışıyor.

Bu yetkililer, söz konusu kapasitenin bölge için tehdit oluşturduğunu ve ABD ile Avrupa'ya yönelik terör saldırılarında kullanılabileceğini iddia ediyor.

NETANYAHU'NUN 'KİMYASAL SİLAH' İDDİASI

Görüşmelerden haberdar kaynaklar, ABD'li istihbarat yetkililerinin de İran'ın kimyasal ve biyolojik silah kapasitesini artırma çabalarına ilişkin kanıtlar gördüğünü ileri sürdü.

Ancak kaynaklara göre hâkim değerlendirme, İran'ın bu kapasiteyi İsrail'e ve diğer hasımlarına karşı önleyici amaçla kullanmayı hedeflemediği yönünde.

Bu değerlendirmede İran'ın, ABD ile İsrail'i nükleer silah kullanmaktan veya İran'ın altyapısına ve sivillerine ağır zarar verecek büyük çaplı saldırılar düzenlemekten caydırmayı amaçladığı savunuluyor.

Haberde, İsrail'in İranlıların üst düzey ABD'li yetkililere karşı kimyasal madde kullanmayı planladığı iddiasını içeren istihbaratı Washington ile paylaştığı da belirtildi.

Kaynaklar, söz konusu tehdidin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in son haftalarda evinden başka bir yere taşınması kararıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.