İBB Davası’nın 74’üncü duruşma gününde tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki, tahliye talebinde bulundu. Kapki, hakkındaki sahte fatura ve örgüt üyeliği suçlamalarını reddetti. İddianamede yer alan "İmamoğlu’na seçim kazandırma" amacına hizmet ettiği yönündeki suçlamalara tepki gösterdi.

BEN CHP’Lİ DEĞİLİM

Kapki, “Ben 2018, 2019 ve 2024 seçimlerinde işlettiğim reklam mecralarını, AK Parti’ye ve adaylarına, seçim kampanyaları için bilabedel kullandırdım. Ben CHP’li değilim. En çok da AK Partili yöneticiler bunu bilir” ifadelerini kullandı.

“Beni ‘Ekrem İmamoğlu örgütü’ne üye olmakla suçluyorsunuz” diyen Kapki “Ben nasıl bir örgüt üyesiyim ki Ekrem İmamoğlu’na karşı savaşıyorum. 2019’da seçim kaybedildikten sonra Teşekkürler İstanbul diye afişler asıldı. O benim panolarımdı” ifadelerini kullandı. Kapki duruşmada 3.5 yaşındaki kızını anlattı.

BENİM DE BABAM VAR

17.5 aydır tutuklu olduğunu belirten iş insanı Murat Kapki, sağlık sorunları bulunduğunu, ameliyat olması gerektiğini ve 3.5 yaşındaki kızının arkadaşının babasına “Benim de babam var ama o şu an polislerin yanında” dediğini anlattı.