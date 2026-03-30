CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmeye hazırlanıyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

KABUL EDİLEMEZ

CHP yönetimi yapılan operasyonların siyasi olduğunu vurgulasa da Yalım’ın gözaltına alındığı sırada otel odasında yanında genç bir kadının olması nedeniyle disipline sevk etmeye hazırlanıyor.

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu bugün 13.30’da toplanacak ve Yalım hakkında bir karar verecek. Yalım’ın kendisi istifa etmezse disipline sevk edileceği vurgulanıyor. Genel Merkez’de şu yorum yapılıyor:

“Parti bu kadar baskı altındayken bu yapılan kabul edilemez. Siyasi olarak bu konu görmezden gelinemez ayrıca İstanbul’da yürüyen diğer davalarla ilgili de olumsuz bir algı yaratır, zarar verir. Haklı iken haksız duruma düşeriz.”

‘SIKINTI İÇİNDEYİM’

Özgür Özel, Yalım ile ilgili önceki gün Çanakkale mitinginde, şunları söylemişti: “Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim.”