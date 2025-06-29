Deniz Ayhan



Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 78 canın gittiği Grand Kartal Otel faciasında kusurlu görülen Bakanlık bürokratları için soruşturma izni vermedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Soruşturulup yargılanması istenenler arasından Ersoy’un kendi turizm şirketinden getirip Genel Müdür yaptığı ve Bodrum Kissebükü koyunda Bakanın şirketine arazi tahsis eden Neşe Çıldık da var. ETS-TUR’da danışman olan Neşe Çıldık, 11 Ağustos 2023’de, Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü olmuştu.

ÇÖMEZ AÇIKLADI



Çömez TBMM’de yaptığı açıklamada “Neşe Çıldık, Bodrum’un en kıymetli koyu olan Kissebükü’nde 95 bin metrekarelik araziyi Bakanın şirketine tahsis eden bürokrat” dedi ve şunları söyledi:



“Turizm Bakanlığı bu arazileri önce Bakanlığa, sonra da Bakanın şahsi şirketine aktardı. Bunun altında Neşe Çıldık’ın imzası var. Sayın Bakan bu kişiyi özel şirketinden getirip Bakanlığa Genel Müdür yaptı. Bu kişi için yargı ‘Soruşturalım’ diyor Bakan izin vermiyor. Bakanlığa yazı yazıldı, Bakan Bey de ‘Ben buna müsaade etmem, o benim şirketimden getirdiğim kıymetlimdir, benim kendi şirketlerime Bakanlığımdan arazileri tahsis ettiği müdürümdür” diyor. Bakan bey bu ret yazısına imzayı da Yunan sularında keyif çatarken, 1,5 milyar liralık yatıyla eğlenirken atıyor.”