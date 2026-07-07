Seyahat ederken ya da sosyal medyada gezinirken bazı araçların arkasında yer alan sarı ve kırmızı karelerden oluşan o yapışkanlı logoya denk gelmiş olabilirsiniz. İlk bakışta sadece dekoratif bir aksesuar ya da sıradan bir reflektör gibi görünen bu işaret, aslında hayati bir amaca hizmet ediyor.

Dünya genelinde pek çok sürücüyü şaşırtan bu uygulamanın arkasındaki mantığı öğrendiğinizde, trafikte empati kurmanın önemini bir kez daha anlayacaksınız.

KORNAYA BASMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Bu özel çıkartma, aracı kullanan sürücünün işitme engelli veya ileri derecede işitme kaybına sahip olduğunu sembolize ediyor.

Trafikteki en büyük iletişim araçlarından biri korna olsa da, bu sürücülerin sesli uyarıları her zaman duyması mümkün olmuyor. İşte bu çıkartma tam olarak burada devreye giriyor ve arkadan gelen diğer sürücüleri şu şekilde uyarıyor:

Sesli uyarılar yerine görsel iletişimi seçin: Önünüzdeki araçta bu logoyu görüyorsanız, korna çalmak yerine far selektörü gibi görsel uyarıları tercih etmeniz gerekiyor.

Daha sabırlı ve dikkatli olun: Sürücünün sizi duyamayacağını bilerek takip mesafesini korumak ve ani hareketlerden kaçınmak olası kazaların önüne geçiyor.

DÜNYADA SADECE O BÖLGEDE ZORUNLU

Bu farkındalık yaratan uygulama, Arjantin genelinde yaygın olsa da yasal olarak yalnızca Buenos Aires eyaletindeki trafik kuralları kapsamında zorunlu tutuluyor.

Eyalet yasalarına göre işitme engelli sürücülerin trafiğe çıkabilmesi için iki temel şartı yerine getirmesi gerekiyor:

-Sarı-kırmızı çıkartmayı aracın arkasında herkesin rahatça görebileceği bir yere yapıştırmak.

-Araçta görüş açısını maksimuma çıkaracak şekilde sağ ve sol dış dikiz aynalarının eksiksiz bulunmasını sağlamak.

Bu uygulamanın temel amacı, işitme engelli bireyleri etiketlemek veya ayrıştırmak kesinlikle değil. Aksine, trafikteki diğer paydaşları bilgilendirerek ortak bir güvenli alan yaratmak ve iletişimsizlikten kaynaklanabilecek kazaları engellemek.