Giresun'un Alucra ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde gerçekleştirilecek resmi define arama projesi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci "ÇED Olumlu" kararı ile sonuçlandı. Fazlı Vurguncu tarafından 220 Ada, 7 Parsel'de yürütülecek proje kapsamında resmi kazı süreci başlıyor.

KAZANCIN YARISI DEVLETE YARISI ARAYICIYA

Dosyada yer alan bilgilere göre, kazı yapılacak alan devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan hazine arazisi niteliği taşıyor. Define Arama Yönetmeliği gereğince, hazine arazisinde define bulunması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçer akçe olarak değer tespiti yapılacak. Bulunan definenin değerinin yüzde 50'si define arayıcısına ödenecek, geriye kalan yüzde 50'lik kısım ise devlete kalacak.

15 GÜNLÜK SÜRE VE 10 METRE DERİNLİK SINIRI

Hazırlanan proje dosyasına göre, define arama çalışmaları 71 bin 821 metrekarelik alanın sadece 49,99 metrekarelik bölümünde gerçekleştirilecek. Mevzuat gereği kazı derinliği 10 metreyi geçmeyecek ve çalışmalar en fazla 15 gün sürecek. Toplam 221 bin TL bütçeli projede, uzman ekipler ve kolluk kuvvetlerinin gözetiminde 7 personel sahada görev yapacak.

KÜLTÜR VARLIĞI ÇIKARSA HAK İDDİA EDİLEMEYECEK

Kazı esnasında define yerine tarihi ve kültürel bir eser (kültür ve tabiat varlığı) bulunması durumunda ise arama çalışmaları derhal durdurularak Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilecek. Bu senaryoda buluntular devlet müzesine teslim edilecek ve arayıcı bu tarihi eserler üzerinde hiçbir hak veya maddi kazanç iddia edemeyecek.

ÇIKAN TOPRAK ALANA GERİ DOLDURULACAK

Kazı işlemi sırasında çevreye kalıcı zarar verilmeyecek ve alanda herhangi bir yapılaşmaya gidilmeyecek. Kazıdan çıkacak yaklaşık 800 ton hafriyat ve 4 ton bitkisel toprak alanın yanına yığılarak dış etkenlere karşı üzeri branda ile kapatılacak. Define arama faaliyeti bittikten sonra bu malzeme tekrar kazı çukuruna doldurularak arazi tamamen eski haline getirilecek.