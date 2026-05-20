Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle gerçekleştirilen istişare toplantısında, 12’nci Yargı Paketi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar ve infaz sistemi konusunda yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi.

Toplumda bazı suçlara ilişkin “cezasızlık” algısının oluştuğunu belirten Gürlek, özellikle 15-18 yaş aralığındaki çocukların karıştığı ağır suçlarda mevcut uygulamanın değiştirileceğini ifade etti. Gürlek, adam öldürme gibi suçlarda bu yaş grubuna yönelik cezaların yetişkinlerle aynı oranda uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek ayrıca, mevcut infaz sisteminde çocukların cezaevinde geçirdiği sürelere ilişkin uygulamanın da değişeceğini belirterek, “1’e 1 infaz düzenlemesine geçiliyor” dedi.

Yeni düzenlemelerin yalnızca ceza sistemiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Gürlek, suça karışma riski taşıyan çocukların erken yaşta takip edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü de duyurdu. Buna göre 11 yaşından itibaren suça karıştığı belirlenen çocuklar okullarda gözlemlenecek, aile ziyaretleri yapılacak ve süreç kayıt altına alınacak.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında ortak komisyon kurulduğu bildirildi.

Gürlek, toplantıda sosyal medya düzenlemelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, belirli katalog suçlar kapsamında kimlik doğrulama sistemine yönelik çalışma yapıldığını söyledi. Tüm kullanıcıların fişleneceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Gürlek, uygulamanın yalnızca yargı süreçlerinde kimlik tespiti amacı taşıdığını ifade etti.