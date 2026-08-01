CHP'li belediyelerin AKP'ye geçmesinin ardından dikkat çekici bir iddia daha ortaya atıldı. İYİ Parti'den istifa ederek bir süre bağımsız kalan ve ardından Özgür Özel yönetimindeki CHP'ye katılan Ümit Dikbayır'ın AKP'ye katılacağı iddia edildi.

O DA TELEFONLARA YANIT VERMEDİ

SÖZCÜ iddiaların peşine düştü. SÖZCÜ Muhabirlerinin Dikbayır'a ulaşıp iddiaları sormak istediyse de Dikbayır telefonlara cevap vermedi.

14 AĞUSTOS İDDİASI

SÖZCÜ TV Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Özlem Gürses, canlı yayında o iddiaları dile getirdi.

"- SÖZCÜ TV Haber merkezi, ekran yorumcuları hepimiz aradık kendisini ama bir yanıt alamıyoruz Sayın Ümit Dikbayır. Kendisi çok değerli bir isim İYİ Parti'nin kurucularından aynı zamanda Sayın Akşener'in de yakınıydı. İYİ Parti'den ayrıldı bir süre bağımsız vekil olarak yoluna devam etti.

- O süreçte CHP'ye transfer oldu. Biz en çok ekonomi ile ilgili haberlerini yapıyordu. Eşi hanımefendi ile birlikte düzenli olarak markete gidip aynı listeyi alıp enflasyonun durumunu net şekilde gösteren önemli bir isimdi. Kendisine ulaşamıyoruz. İddialar o ki 14 Ağustos'taki AKP kuruluş etkinliğinde ona da bir rozet takılacağı söyleniyor.

- Ümit Dikbayır'ın AKP'ye geçeceği yüksek sesle konuşuluyor. kendisine ulaşamadığımız için ekranımızdan soralım. Ümit Bey siz de mi AKP'ye geçiyorsunuz diyelim"