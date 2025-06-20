Ekrem İmamoğlu'nun avukatı da tutuklandı. Türkiye bu skandalı konuşuyor. Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz diyerek açıkladığı İBB soruşturmasında dün akşam kritik saatler yaşandı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dün akşam soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'AİLE ÖN KAPIDA BEKLERKEN KAÇIRIR GİBİ ARKADAN GÖTÜRDÜLER'

Pehlivan'ın tutuklandığı ana dair de detayları açıklayan Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Pehlivan tutuklandıktan sonra ailesi kapının önünde bekliyor ancak ön kapıdan indirmiyorlar, arka kapıdan kaçırır gibi indiriyorlar. Sonra da 'ailemle görüştüm' diye tutanak imzalatmaya çalışıyorlar"

"Daha sonra kelepçelenerek Metris Cezaevi'ne götürülüyor, oradan da alınıp gece 02:00 civarında Çorlu'ya ulaşıyorlar. Bu süreç tümüyle kelepçeli"

'SAVCI 'SENİ TUTUKLAYACAĞIZ' DEMİŞ'

Medyascope yayınına katılan CHP'li Milletvekili Gökhan Günaydın, Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna dair dikkat çekici gelişmeleri açıkladı.

Günaydın, savcılığın Pehlivan'ı aradığını ve davetle adliyeye gittiğini ifade ederek 'Öğleden önce savcı kendisini davet etmiş. Mehmet Pehlivan'la 1 saat falan konuşmuşlar ve savcı Mehmet Pehlivan'a 'tutuklayacağız seni' demiş.'' dedi.