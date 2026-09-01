Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinde bulunan Jänschwalde Linyit Enerji Santrali'nin yakınındaki bir elektrik trafo merkezinde patlayıcı düzenekler bulundu. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken, bölgede elektrik kesintisi yaşanmadığı bildirildi.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) aktardığı bilgilere göre, Jänschwalde Enerji Santrali yakınındaki bir trafo merkezinde patlayıcı düzeneklerin bulunmasının ardından güvenlik güçleri bölgede çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanlarını gönderdi.

Bölgesel medya kuruluşu Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) ise trafo merkezinin birkaç kez hedef alındığını bildirdi. Haberde, saldırıda kullanıldığı öne sürülen düzeneklerin patlayıcılarla doldurulmuş ev yapımı roketler olabileceği iddia edildi.

Patlayıcı düzenekler etkisiz hale getirildi

İddiaya göre, trafo merkezine yönelik saldırı girişiminin ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri, tesiste ve çevresinde başka patlayıcı düzenekler de tespit etti. Söz konusu düzeneklerin bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Polis, trafo merkezine ev yapımı roketlerle saldırı düzenlendiği yönündeki iddiayı henüz resmi olarak doğrulamadı. Ancak Bild gazetesine konuşan polis kaynakları, trafo merkezinin yakınında "alışılmadık patlayıcı ve yakıcı cihazlar" bulunduğunu doğruladı.

Cihazların, tesiste olası bir hasar meydana geldiğine ilişkin ihbarın ardından sabah saatlerinde tespit edildiği aktarıldı.

Elektrik kesintisi yaşanmadı

Olay sırasında herhangi bir elektrik kesintisinin meydana gelmediği bildirildi. Jänschwalde Enerji Santrali'nin işletmecisi LEAG'in bir sözcüsü de olayda kimsenin yaralanmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Brandenburg'daki Jänschwalde Linyit Enerji Santrali, bölgenin önemli elektrik üretim tesislerinden biri olarak öne çıkıyor. Çek milyarder Daniel Křetínský'nin EP Grubu bünyesinde faaliyet gösteren LEAG tarafından işletilen santralin kurulu kapasitesi 1.500 megavat.

LEAG'in verdiği bilgilere göre santral, elektrik şebekesine enerji sağlamanın yanı sıra tesis sahasına ve Cottbus ile Peitz kentlerine de ısı sağlıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, trafo merkezinin kim veya kimler tarafından hedef alındığı henüz açıklanmadı.