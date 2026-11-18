Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, 2017 yılında izleyiciyle buluşan ve başrollerinde Engin Günaydın ile Demet Evgar’ın yer aldığı “Aile Arasında” filminin devam hikâyesinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

T24’e konuşan Birsel, ilk filmi kaleme aldığı dönemde ikinci bir film yapmayı hiç düşünmediğini belirtti. Hikâyenin finalinde karakterlere ilişkin bütün sırların açığa çıktığını hatırlatan ünlü senarist, o dönem anlatılacak başka bir şey kalmadığına inandığını söyledi.

Birsel, ilk filmin ardından neden devam filmi düşünmediğini şu sözlerle açıkladı:

“İlk filmi yazarken bu hikâyenin ikincisi olmayacağını düşünüyordum. Bütün sırları ortaya çıkarmıştık, Engin'in karakterinin emniyet müdürü olmadığı, onların gerçek bir aile olmadığı öğrenilmişti. Solmaz'ın aslında bir vokalist olduğunu da herkes öğrenmişti.”

Devam filmi fikri televizyonda izlerken geldi

Birsel’in devam filmi konusundaki düşüncesi, birkaç yıl önce bir bayram günü değişti. Televizyonda kanallar arasında gezinirken “Aile Arasında” filmine denk gelen Birsel, filmi yaklaşık 15 dakika izledikten sonra yeni bir hikâye yazabileceğini fark etti.

O an yaşadığı değişimi anlatan Birsel, “Birkaç yıl önce bir bayram günü televizyonda kanalları gezerken Aile Arasında'ya denk geldim. Zaten her bayram bütün kanallarda bizim film oynuyor. Oturdum, 15 dakika kadar izledim ve bir anda kafamda bir ışık yandı” dedi.

Kendi kendine “Ya buradan bir hikâye daha çıkabilir belki” diye düşündüğünü söyleyen Birsel, hemen not almaya başladığını belirtti. Ünlü senarist, “Öyle başladı, oturup not almaya başladım ve iyi ki de almışım” ifadelerini kullandı.

Seyircinin ısrarı da etkili oldu

Birsel, bazı fikirlerin zaman içinde olgunlaştığını ve insanın daha önce düşünmediği bir hikâyeye sonradan ikna olabildiğini dile getirdi. Devam filmi kararında izleyicilerin taleplerinin de etkili olduğunu belirten senarist, “Biraz da sokakta seyirciden ısrar kıyamet azar yemiş oluyorsunuz” diyerek seyircinin beklentisine dikkat çekti.

Engin Günaydın’ın da benzer bir ilgiyle karşılaştığını aktaran Birsel, oyuncunun bu konuda aynı deneyimi yaşadığını söyledi.

Günaydın da aynı röportajda devam filmi kararının alınmasının uzun zaman aldığını belirterek sokaktaki izleyici ilgisini, “Sokakta yaşayamaz hale gelebilirdim. Ondan dolayı ikinciyi yapmak zorunda kaldım” sözleriyle anlatmıştı.

Ozan Açıktan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu yine Gülse Birsel’in kaleme aldığı “2 Aile Arasında”, 4 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmin sevilen karakterlerinin yeni hikâyesini konu alan yapım, devam filmi için yıllarca bekleyen izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.