Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2026 yarışmasında “Yılın Haber Fotoğrafı” ödülü, foto muhabiri Orkun Emre Küçükerbaş’ın çektiği kareye verildi.

Ödül alan fotoğrafta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarı başındaki anı yer aldı. Söz konusu kare, jüri tarafından yılın en çarpıcı haber fotoğrafı olarak değerlendirildi.

Ödül törenine katılan Özgür Özel, konuşmasında basın emekçilerinin ve foto muhabirlerinin kamuoyunun bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekti. Siyasetçilerin halkla buluşmasında medyanın önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Özel, gazetecilerin çalışmalarının büyük değer taşıdığını söyledi.

"KEŞKE HİÇ ÇEKİLMESEYDİ"

Ödül alan fotoğrafla ilgili de konuşan değinen Özel duygulanarak sözlerine devam etti, “Keşke Orkun o fotoğrafı hiç çekmeseydi, keşke ben o fotoğrafın öznesi olmasaydım” ifadelerini kullanarak, karede yer alan anının kendisi için oldukça zor bir dönemi yansıttığını belirtti. Özel, söz konusu anın hayatı boyunca unutamayacağı bir görüntü olduğunu da dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren diğer fotoğraflar da törende açıklanırken, basın fotoğrafçılığının toplumsal hafızadaki önemine vurgu yapıldı.

İşte Orkun Emre Küçükerbaş'ın 'Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü'nü kazandığı fotoğraf karesi