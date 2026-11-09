Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe’de İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood, ortaya koyduğu sıra dışı istatistikle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çorum FK deplasmanında sergilediği etkili futbolu iki şık golle süsleyen 25 yaşındaki yıldız, bu sezon Süper Lig’de yakaladığı çarpıcı geleneği bozmadı.

Lig maratonunda bu sezon 3 farklı karşılaşmada skora doğrudan katkı veren Greenwood, söz konusu maçların tamamında sahadan dubleyle (2 gol) ayrıldı. Daha önce Konyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyette ve Eyüpspor’a karşı elde edilen 8-0’lık tarihi zaferde 2'şer kez ağları sarsan İngiliz futbolcu, Çorum FK karşısında da duble yaparak bu serisini 3 maça çıkardı.

GREENWOOD ATARSA GOL YAĞMURU

Sarı-lacivertli ekibin hücum üretkenliğinde Mason Greenwood'un skora katkı vermesi adeta farklı galibiyetin anahtarı haline geldi.

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun skor ürettiği tüm lig randevularında rakip filelere en az 4 gol bırakarak sahadan farklı ve rahat galibiyetlerle ayrıldı. Buna karşın Greenwood’un sessiz kaldığı karşılaşmalarda ise sarı-lacivertlilerin hücum hattı hiçbir maçta 3 gol barajını aşamadı.

Konyaspor ve Eyüpspor maçlarında ikişer golünün yanına birer de asist ekleyerek takımını sırtlayan yetenekli oyuncu, Çorum deplasmanında asist yapamasa da attığı 2 kritik golle hem kendi geleneğini yaşattı hem de takımına 3 puanı getiren başrol oldu.