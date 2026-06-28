İtalya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde hava sıcaklığı nedeniyle hayat felç olurken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Birçok müze ve ören yeri faaliyetlerine ara verirken, etkinlikler de ertelemelerle karşılaşırken, eriyen trafik ışıkları görüntüsü de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ancak, sosyal medyada paylaşılan ve pek çok medya kuruluşu tarafından da haberleştirilen görüntülerin arkasındaki gerçek bambaşka çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan trafik lambalarının hava sıcaklığı nedeniyle değil, geçmişte bir scooter'da başlayan yangın nedeniyle ortaya çıkan yüksek ısıdan eridiği belirtildi.

Uzmanlar, sıcaklıkların trafik lambalarının dışındaki sert plastik (ABS vb.) materyallerin bu derece eriyip akması için havadaki güneş ısısı tek başına yeterli olmadığını belirtti.