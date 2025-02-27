İmralı Heyeti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı kritik görüşmenin ardından düzenlenecek basın toplantısı, Diyarbakır ve Van’da LED ekranlardan canlı olarak yayımlanacak.

DEM Parti, İmralı Heyeti’nin 27 Şubat Perşembe günü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısını, Diyarbakır ve Van’da meydanlara kurulacak dev ekranlardan halka ulaştıracak.

Heyette, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, deneyimli siyasetçi Ahmet Türk, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

AÇIKLAMA İSTANBUL’A ALINDI

Daha önce 28 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan açıklamanın, sürpriz bir kararla İstanbul’a taşındığı duyuruldu. 27 Şubat Perşembe günü saat 17.00’de İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantıya, DEM Parti’nin tüm milletvekillerinin katılması bekleniyor. Parti kaynakları, Abdullah Öcalan’dan tarihi bir açıklama gelebileceğini belirtiyor.

VAN VE DİYARBAKIR’DA DEV EKRANLAR KURULUYOR

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti. Van il örgütü, “Asrın çağrısını Van’da kitlesel olarak karşılıyoruz” ifadeleriyle duyurduğu paylaşımında, Van halkını Kent Meydanı’na davet etti. Diyarbakır örgütü ise Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı yayınlanacağını duyurdu.