Kayserispor-Konyaspor maçındaki ofsayt pozisyonunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, konunun takipçisi olmaya devam ediyor.

'YANLIŞ YOLA GİRDİLER'

Mehmet Baykan, TRT Spor canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalar yaptı. Baykan,“Anlatacaklarım var. Mecnun Bey’den bana bir açıklama geldikten sonra öyle bilgi akışı ve paylaşımlar oldu ki… Yabancı hakem ile Türk futbolu başka bir evreye geçmiştir. Önce AVAR hakemi suçlandı, sonra VAR operatörü suçlandı. Açık ve net söylüyorum VAR hakemi kendisi çiziyor pozisyonu. Kendi yanlışının peşine düşüyor. Üstelik de AVAR hakemi ve operatörünün uyarısına rağmen. MHK Başkanı, TFF Başkanı ve Başkan Vekili yanıltmıştır. Yanlış yola girdikten sonra o yoldan da dönemiyorlar.

Bu olayı açığa çıkarın. Size yanlış yönlendirdiler. Doğru düzgün cevap verilmiyor. Dönüşü olmayan bir yola girildi. Aksini ispat eden buyursun. o dönemki TFF yönetimi, MHK Başkanının 8 Mart operasyonu sebebiyle dağıldı ve istifa etti. Delil olmadan tartışılmadan alındı o karar. Ortaya bir şey konulamadı." dedi

'MHK BAŞKANI KALDIKÇA HUZUR YOK'

MHK Başkanının görevi bırakması gerektiğini belirten Baykan "Tahkim'den dönünce hukuktan sorumlu yönetici olarak sorumluluk hissettim ve istifa ettim. MHK Başkanı, TFF'nin dağılmasını sağladı. O hakemler maç mı sattı?" Dostça uyarıyorum. Bu MHK Başkanının olduğu futbolda huzur olmayacaktır" ifadelerini kullandı..