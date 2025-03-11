Sidney'de yoğun olan bir doğumhanede, sağlık çalışanının Hepatit B olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ise bu vaka sonrasında, 2013-2024 yılları arasında Sidney'in batısındaki Nepean Hastanesi'nde doğum yapan 223 anneye uyarı gönderdi.

HASTANEDE DOĞUM YAPAN TÜM ANNELERE UYARI

Bakanlık, annelere maruz kalma potansiyelinin düşük olduğunu da ekleyerek, vakanın doğrulanmamış olduğunu da ifade etti. Yapılan uyarıda, "Nepean Mavi Dağlar Yerel Sağlık Dairesi olarak, bu haberi duymanın topluluğumuzda ve doğrudan etkilenenlerde endişeye yol açabileceğini anlıyoruz ve bunun için en içten özürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÜCRETSİZ TEST YAPILIYOR

Önlem olarak, risk altında olabilecek kadın ve çocuklara ücretsiz Hepatit B testi sunuluyor.