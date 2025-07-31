İktidara yakın televizyon kanalı TGRT'de yorumculuk yapan CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Atatürk posterinin kaldırıldığını ileri sürmüştü.

Yarkadaş, "Önce genel merkezin basın toplantı salonunda bulunan Atatürk resmini indirdiler. Şimdi ise Parti Okulu’ndaki… Nasıl güzel mi bu değişim? CHP yönetimi “Nasıl olsa kimse bir şey demiyor” anlayışıyla Atatürk’ün resimlerini her yerden kaldırıyor. Parti Okulu’ndaki Atatürk resmini kaldırıp İmamoğlu’nun resmini asarken “Biz herkese seslenmek istiyoruz” demişler. Yazık; çok yazık…" diye eleştirmişti.

Yarkadaş'a cevap hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den hem de CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Özel, Yarkadaş için "İktidarın ekmeğini yağlayan kanaldan yağlı ballı maaşlar alan adam dönmüş bize; Atatürk resmini kaldırmakla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor" derken; İmamoğlu ise, "Bu yakıştırmanın, kişisel olarak beni ve yol arkadaşlarımı yaralamaya dönük olduğu açık. Kimse bizim Atatürk’e duyduğumuz sevgiyi ve mirasına olan bağlılığımızı sorgulayamaz. Buna cevap vermeyi bile zul addederim" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'İKTİDARIN EKMEĞİNİ YAĞLAYANLAR BİZE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETEMEZ'

Whatsapp grubuna 'hükümet hakkında olumsuz KJ görmeyeceğim' diye yazıların yazıldığı televizyonları gördük. Bu Kanallara CHP'li diye çıkanlar bize Atatürkçülük öğretiyor. Ya kardeşim CHP'de kargaşa çıkartıp iktidarın ekmeğini yağlayan kanaldan yağlı ballı maaşlar alan adam dönmüş bize; Atatürk resmini kaldırmakla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor.

O salon başka bir fonksiyon kazandı. Eğitim salonuydu şimdi basın toplantısı için kullanılacak. Şimdi İmamoğlu aramızda olmadığı için kürsünün arkasına İmamoğlu konulmuş ki 'bu toplantılar İmamoğlu' adına yapılır anlamı taşısın diye. O bina tamamıyla Atatürk fotoğraflarıyla dolu bir bina.

'HEPSİNDEN DAHA MİLLİYETÇİYİM'

Herkes çelmecileri de iktidara yürüyenleri de görsün. Bize çelme takanlara dönüp bir daha bakmayacağım. Biz iktidara yürüyoruz, suni gündemlerle meşgul olmayın, lüzumsuz tartışmalarla boğulmayın. Türkiye'nin son şansı olan bu partiyi iktidar yapmaktan başka gayemiz yok

MHP kadar Türk milliyetçiyim, DEM kadar Kürtlerin geleceğini savunuyorum. Arap kökenli vatandaşlarımızı da sımsıkı sarıyorum. Hepsinin temsilcilerine de saygı duyuyorum. Bu Cumhuriyet siyasetin her kanadına alan açmak için kuruldu. CHP olarak bir kimliği kimseye bırakmayız, bütün kimliklerin temsil edildiği bir partiyiz. Öyle bir şey tarif ediyorlar ki, abuk subuk konuşuyorlar. Ben o çok milliyetçilik taslayanların hepsinden daha çok mililiyetçiyim; Atatürk milliyetçisiyim.

'ATATÜRK SEVGİMİZİ KİMSE SORGULAYAMAZ'

Ekrem İmamoğlu Silivri’den gönderdiği mesajda, aday ofisindeki Atatürk fotoğrafı tartışmalarına açıklık getirdi.

İmamoğlu “Atatürk posterinin indirildiğine dair başlatılan kampanyayı büyük bir üzüntüyle gördüm. Bu yakıştırmanın, kişisel olarak beni ve yol arkadaşlarımı yaralamaya dönük olduğu açık. Kimse bizim Atatürk’e duyduğumuz sevgiyi ve mirasına olan bağlılığımızı sorgulayamaz” dedi.