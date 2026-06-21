Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu belirtilen "mutlak butlan" yönetimine tepki göstererek partisinden istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, parti içinde yaşanan istifalara başından bu yana net bir şekilde karşı olduğunu ifade etti. Özel, Cemil Tugay'ın istifasını engellemek amacıyla girişimlerde bulunduğunu belirterek, İzmir İl Başkanı aracılığıyla belediye başkanları grubuna, hiçbir belediye başkanının istifasına onay vermediklerine ilişkin mesaj iletildiğini söyledi.

Saymaz'ın sosyal medya hesabından aktardığına Özel, süreç sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa twitinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak birşey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir.”