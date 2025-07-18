Irak’ın Süleymaniye kırsalında silahlarını ateşe veren 30 kişilik terörist grubu, Kandil’den uğurlayan teröristlerin kim olduğu belirlendi.
Seyithan kod adlı Serdar Özdemir’in Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, 87 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve CHP’li Hüseyin Aygün’ün kaçırılması emrini verdiği ortaya çıtı.
Diğeri terörist ise 2014’teki çözüm sürecinde Hakkari Yüksekova’da çarşı iznine çıkan 3 askerin şehit edilmeleri dahil 119 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu olan Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay olduğu belirlendi.
20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan bu teröristlerin, silah bırakacak grupla bir gece önce bir araya geldikleri görüntüleri de ortaya çıktı. Teröristler ise kamplarına geri döndü.