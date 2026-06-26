Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, 27-28 Haziran tarihlerinde il genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği belirtildi. Bunun üzerine Çanakkale Valiliği, yangın riskini azaltmak amacıyla yeni tedbirler aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği yangın risk analizleri doğrultusunda, 27 ve 28 Haziran 2026 tarihlerinde saat 12.00 ile 18.00 arasında biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle anız ve tarım arazilerinde çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçrama riskinin bulunduğu vurgulanarak, alınan kararın ormanların korunması ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, alınan tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edileceğini belirterek, üreticilerin belirtilen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmalarını istedi.

Valilik ayrıca vatandaşların ve çiftçilerin yangın riskine karşı duyarlı davranmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.