Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre TPAO'nun Siirt sınırları içinde kalan AR/TPO/K/L47-c3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılması ve bu kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uzatıldı. Bu doğrultuda, daha önce 4 Temmuz 2026 tarihinde sona ereceği öngörülen ruhsat süresinin yeni bitiş tarihi 4 Temmuz 2028 olarak belirlendi.

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