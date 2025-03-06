Yozgat Belediye Meclisi, şehir içi dolmuş bilet ücretlerinin artırılması talebini reddetti. Ancak, dolmuşçuların ücretsiz yapılan yolcu aktarmalarının ücretli hale getirilmesi önerisi kabul edilerek, aktarma yapan yolcuların ücretlerine yüzde 33 oranında fark eklenmesi kararlaştırıldı.

DOLMUŞÇULAR ZAM TALEP ETTİ

Yozgat Belediye Meclisi Toplantısı'na katılan dolmuşçu esnafı, girdi maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek, şehir içi taşıma tarifesinin güncellenmesini talep etti. Toplantıda, Yozgat Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adil Yıldız, asgari ücretin ve mazot fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, şoför esnafının zor durumda olduğunu belirtti. Yıldız, “En kötü şoför 30-40 liraya çalışıyor. Bizim aktarmamız var, 81 ilde aktarma yok, burada var. Aktarmanın kaldırılmasını istiyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız” ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisi, dolmuşçuların talebini değerlendirerek, geçtiğimiz eylül ayında yapılan ücret artışlarına atıfta bulundu. Öğrenci bilet ücreti 10 liradan 12 liraya, kartlı binişler 12 liradan 15 liraya, kartsız binişler ise 15 liradan 20 liraya yükseltilmişti. Bu sebeple, yeni bir zam talebi reddedildi.

Öte yandan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, dolmuşçuların ücretsiz yapılan yolcu aktarmalarının ücretli hale getirilmesi talebini meclis üyelerinin oylamasına sundu. Yapılan değerlendirme sonrasında, bedelsiz olan aktarmaların ücretli hale getirilmesine ve aktarma yapan yolcuların ücretlerine yüzde 33 oranında fark eklenmesine karar verildi.