Valilikten yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıkları ve rüzgar nedeniyle tarım alanlarında yangın riskinin arttığı belirtildi.

Tekirdağ ve ilçelerinde bugünden itibaren 15 gün boyunca balya bağlama ve tamburlu ot biçimi faaliyetlerinin durdurulduğu aktarıldı.

Kırsal alanda faaliyet gösteren her biçerdöverde 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile 3 ton kapasiteli su tankeri veya ilaçlama makinesi bulundurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Hasat çalışmalarında hava sıcaklığının ve rüzgarın arttığı riskli saatlerde faaliyetlere ara verilmesinin istendiği belirtilen açıklamada, bağ ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakılması, yol kenarlarına sigara izmariti veya cam atılması ile anız yakılmasının da kesin olarak yasak olduğu kaydedildi.

Vatandaşlardan yangın riskine karşı duyarlı olmaları istenen açıklamada, şüpheli bir durum veya yangın başlangıcının görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.