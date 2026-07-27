Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Şanlıurfa’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşların bir bölümü gölgelik alanlara yönelirken, bazıları su içerek ve şapka kullanarak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.

Kent sakinlerinden Mustafa Açıkgöz, sıcakların bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirterek zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını söyledi.

GAZİANTEP'TE SOKAKLAR BOŞALDI

Sıcak hava Gaziantep’te de yaşamı etkiledi. Kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlenirken, vatandaşlar öğle saatlerinde güneşten korunmak için gölgelik ve kapalı alanlarda vakit geçirdi.

Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki Festival Parkı ve Kavaklık Parkı'na gelen vatandaşlar, ağaçların gölgesinde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havaya rağmen işinin başında olan kebapçı ustası Doğan Gündeş ise çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çekerek, “Dışarıda hava 40 derece ise biz burada 60 derece hissediyoruz ama sıcak havaya rağmen mecburen çalışıyoruz. Fırın başında çalışan meslektaşlarımız var, onlara daha zor oluyor” dedi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta da yüksek sıcaklıklar nedeniyle kent merkezindeki yoğunluk azaldı. Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sakinlik dikkat çekti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları serinlemek için alışveriş merkezlerine gitti. Kent merkezinde termometreler 35 dereceyi gösterdi.

KİLİS

Kilis’te ise sıcaklık 34 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek amacıyla havuzlara ve gölgelik alanlara yönelirken, park ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı.