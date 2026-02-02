İBB soruşturmasına dahil edilen ve Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen jetin sahibi AKP’li Veysel Demirci, “Kardeş Payı” bir ihale ile gündeme geldi. Erdoğan’ın, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabıyla poz veren AKP milletvekili adayı Demirci ile kardeşi Murat Demirci’nin şirketleri, Şehitkamil Belediyesi’nin Adrena Park ihalesini kazandı. Şirketlere 518 milyon 518 bin 518 TL ödendi.

TAKİPSİZLİK ÇIKMIŞTI

İhaleye çıkan belediye ise bir süre önce CHP’den AKP’ye geçen Umut Yılmaz’ın başkanlık yaptığı Gaziantep Şehitkamil Belediyesi oldu.

CHP’li Umut Yılmaz hakkında “İhaleye fesat” soruşturması açılmış, AKP’ye geçince takipsizlik verilmişti. Yandaş medya tarafından “İmamoğlu’nun jeti’ diye fotoğrafları kullanılarak haber yapılan uçağın sahibinin Veysel Demirci olduğu ortaya çıkmıştı. Demirci de “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim.

Ona uçak tahsis etmedim, kiraya vermedim, ben koyu Reisçiyim’’ demişti. Demirci söz konusu jet iddialarının ardından iki büyük ihale aldı. Gençlik Spor Bakanlığı’nın Aydın’daki sporcu eğitim merkezi ihalesini de 1 milyar 5 milyon liraya aldı.