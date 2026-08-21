414 sanıklı İBB davasının 67’inci gününde savunma yapan iş insanı Erdoğan Göğen, tutuklu eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’ya rüşvet verdiği iddiasına ilişkin “Rüşvet versem hangi genel müdür faaliyet durdurabilir” dedi.

KEYFİ DURDURDU

İddianamede, İBB iştiraki İSTAÇ’a ait bir çöp ayrıştırma tesisinin işletme devri sözleşmesinin onaylanması karşılığında rüşvet vermekle suçlanan Göğen, hakkındaki suçlamayı reddetti. Göğen, savunmasında rüşvet vermediğini belirterek “Zaten rüşvet versem hangi genel müdür benim faaliyetimi durdurabilir?” dedi.

Göğen’in savunmasının ardından, rüşvet iddiasında adı geçen sanıklardan Aykut Erdoğdu ve avukatı Tuba Torun soru yöneltti. Erdoğdu’nun, “Faaliyetleriniz durduruldu mu?” sorusuna Göğen, “Evet. Gökmen Bey bana, ‘Keyfi olarak durdurdum, ne istersen yap’ dedi” yanıtını verdi. Avukat Tuba Torun’un “İddia edildiği gibi rüşvet meselesiyle bir alakası yok, değil mi?” sorusuna ise Göğen, “Rüşvet versem hangi genel müdür faaliyetimi durdurur?” diye cevap verdi.

iddianameden

İddianameye göre, İSTAÇ’a ait çöp ayrıştırma tesisinin işletme devrinin onaylanması karşılığında 1 milyon 250 bin dolar rüşvet talep edildi. Savcılık, paranın Aykut Erdoğdu aracılığıyla Ankara’da teslim alındığını ve ertesi gün Saraçhane’de Fatih Keleş ile Ertan Yıldız’a ulaştırıldığını öne sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun bilgili olduğu iddia ediliyor.

Dilek İmamoğlu dürbünle izledi

Yeni dev salonda yakınlarını görmek isteyenler duruşmalara dürbünle geliyor. Dilek İmamoğlu da eşi Ekrem

İmamoğlu’nu görmek için yanında mini bir dürbün getirdi.

‘Yeni salon kuyu tipi gibi’

19 Mart operasyonları sonrası mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın 42’nci buluşması Silivri’de yapıldı. Buluşmada konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, Türkiye’de adalet, hukuk ve toplumsal barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

YÜKSEK OTURMA DÜZENİ

İmamoğlu, Silivri’deki yeni duruşma salonunu da eleştirdi. Cezaevi kompleksinin yanında yeni bir duruşma salonu inşa edilmesinin mevcut durumu anlattığını söyleyen İmamoğlu, salonun fiziki düzenine dikkat çekti.

“İddia makamının, mahkeme heyetiyle birlikte kürsüde ve daha yüksekte oturduğu bir mahkeme salonundan söz ediyoruz. Tam bir kuyu tipi duruşma salonu yani” diyen İmamoğlu, salonun adil yargılanma hakkını yeterince güvence altına almadığını savundu. İmamoğlu “Oysa, hukukun üstünlüğünün esas olduğu demokratik ülkelerde duruşma salonları, adil yargılanma hakkını güvence altına alacak şekilde düzenlenir” dedi.

İletişim zor

İmamoğlu, avukatların müvekkilleriyle iletişim kurmakta, basın mensuplarının duruşmayı takip etmekte zorlandığını belirterek, “Aylardır ayrı kaldıkları yakınlarını görebilmek için duruşmayı dürbünle takip etmek zorunda kalan aileler var” ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı: Olağan karşılamayın

Buluşmaya destek veren Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, “Seçilmiş belediye başkanlarının bir sabah evlerinden gözaltına alınmalarını olağan karşılayacaksak, burası bir hukuk devleti asla olamaz” dedi.

Gürcün, “Yargılanmak başka, cezalandırmak başkadır” ifadelerini kullandı.